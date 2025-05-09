Американцы не собираются погибать из-за индусов и пакистанцев

«Мы можем попытаться немного подтолкнуть их к деэскалации, но мы не собираемся втягиваться в войну, которая по сути своей не имеет к нам отношения», — отметил он.

США готовы содействовать деэскалации напряженности между Индией и Пакистаном, но не намерены напрямую вмешиваться в конфликт.

Вэнс подчеркнул, что США «не могут приказать Индии сложить оружие», так же как не могут этого потребовать от Пакистана. «Поэтому мы продолжим добиваться цели через дипломатию», — добавил он, подчеркнув, что президент Дональд Трамп заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта.

В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где, по данным индийской стороны, находились базы террористов. По информации телеканала NDTV, были убиты более 70 боевиков, свыше 60 получили ранения. Пакистанская сторона заявила о более чем 30 погибших и 57 раненых, а также нанесла ответные удары.

Позднее Министерство обороны Индии сообщило, что в ночь на 8 мая уничтожено подразделение ПВО в Лахоре в ответ на попытки Пакистана атаковать военные объекты в Северной и Западной Индии. Кроме того, сообщается о перестрелках через линию контроля. Пакистан, в свою очередь, заявил об уничтожении 25 индийских БПЛА над территорией Лахора и других городов.