Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю

После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу оппозиционная кемалистская Республиканская народная партия (CHP) сделала призыв к досрочным выборам частью своей политической стратегии. Несколько дней назад лидер партии Озгюр Озель призвал правящую коалицию провести в ноябре 2025 года досрочные выборы. Обращаясь к властям, он заявил: «Если они не примут решение, мы начнем работать над тем, чтобы провести досрочные выборы в ноябре». Заявляя в соцсетях о намерении партии «заставить власть пойти на досрочные выборы», руководство СНР назвало свой новый подход «стратегией сверхзвуковой ракеты».

По информации, полученной haqqin.az в политических кулуарах Анкары, в центральном офисе CHP обсуждается формула «промежуточных выборов» как один из возможных способов заставить правительство назначить внеочередные выборы. Расчет кемалистской партии сводится к следующему: из-за смертей и отставок ряда депутатов в парламенте Турции освободились семь мандатов. Если 23 депутата из парламентской фракции CHP подадут в отставку, то общее число вакантных мест достигнет 30, после чего по закону потребуется проведение повторных выборов в округах, лишившихся своих представителей в высшем законодательном собрании. Как выясняется, согласно 78-й статье Конституции Турции, если в 600-местном парламенте более 5 процентов кресел остаются вакантными, должны быть проведены досрочные выборы. В этом случае парламент обязан принять решение и в течение трех месяцев провести их в освободившихся округах. Согласно политическим целям CHP, партия намерена заставить уйти в отставку депутатов регионов Коджаэли, Бурсы и первого избирательного округа Анкары, где она получила более 50 процентов голосов. После чего, добившись успеха как минимум в 23 из 30 округов, вынудить правительство объявить досрочные выборы. Напомним, что с переходом Турции к президентской системе, президентские и парламентские выборы проводятся в соответствии с Конституцией в один день. В то же время в столичных кругах CHP существуют серьезные сомнения в эффективности формулы, предложенной Озелем. В Анкаре считают, что стратегия, спланированная в соответствии с 78-й статьей Конституции, может потерпеть крах из-за положения 84-й статьи, в которой сказано: «Заявление об отставке депутата после решения президиума Великого национального собрания Турции передается на рассмотрение парламента, и только затем принимается окончательное решение».

Учитывая, что президиум парламента и подавляющее большинство мест находятся у правящей Партии справедливости и развития (ПСР), не исключено, что отставка 23 депутатов от CHP просто не будет принята, что приведет к срыву всей стратегии Озгюра Озеля. Есть также риск, что до достижения необходимого числа мест для повторных выборов часть отставок будет принята, что приведет к уменьшению представительства CHP в парламенте. В лагере правящей Партии справедливости и развития и ее союзницы, Партии националистического движения (ПНД), проведение досрочных выборов раньше 2027 года считают нереальным. Они утверждают, что практика досрочных выборов, свойственная коалиционным правительствам, осталась в прошлом, а в нынешних условиях может нанести ущерб экономике страны. Они также часто заявляют: «CHP требует досрочных выборов после каждого поражения», подчеркивая тем самым, что в ближайшие два года выборов не будет. Но даже если «стратегия сверхзвуковой ракеты» Озеля сработает, предсказать итоги голосования в условиях стремительно меняющейся политической динамики в Турции, по мнению аналитиков, будет крайне сложно. Несмотря на серьезный успех на муниципальных выборах 2024 года, достигнутый под руководством Озеля, кемалистская партия, согласно опросам, смогла удержать это преимущество только в течение четырех месяцев. Затем последовала смена режима в Сирии, и ПСР вернулась в опросах на лидирующие позиции.