Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю

После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу оппозиционная кемалистская Республиканская народная партия (CHP) сделала призыв к досрочным выборам частью своей политической стратегии.
Несколько дней назад лидер партии Озгюр Озель призвал правящую коалицию провести в ноябре 2025 года досрочные выборы. Обращаясь к властям, он заявил: «Если они не примут решение, мы начнем работать над тем, чтобы провести досрочные выборы в ноябре».
Заявляя в соцсетях о намерении партии «заставить власть пойти на досрочные выборы», руководство СНР назвало свой новый подход «стратегией сверхзвуковой ракеты».
По информации, полученной haqqin.az в политических кулуарах Анкары, в центральном офисе CHP обсуждается формула «промежуточных выборов» как один из возможных способов заставить правительство назначить внеочередные выборы. Расчет кемалистской партии сводится к следующему: из-за смертей и отставок ряда депутатов в парламенте Турции освободились семь мандатов. Если 23 депутата из парламентской фракции CHP подадут в отставку, то общее число вакантных мест достигнет 30, после чего по закону потребуется проведение повторных выборов в округах, лишившихся своих представителей в высшем законодательном собрании. Как выясняется, согласно 78-й статье Конституции Турции, если в 600-местном парламенте более 5 процентов кресел остаются вакантными, должны быть проведены досрочные выборы. В этом случае парламент обязан принять решение и в течение трех месяцев провести их в освободившихся округах.
Согласно политическим целям CHP, партия намерена заставить уйти в отставку депутатов регионов Коджаэли, Бурсы и первого избирательного округа Анкары, где она получила более 50 процентов голосов. После чего, добившись успеха как минимум в 23 из 30 округов, вынудить правительство объявить досрочные выборы. Напомним, что с переходом Турции к президентской системе, президентские и парламентские выборы проводятся в соответствии с Конституцией в один день.
В то же время в столичных кругах CHP существуют серьезные сомнения в эффективности формулы, предложенной Озелем. В Анкаре считают, что стратегия, спланированная в соответствии с 78-й статьей Конституции, может потерпеть крах из-за положения 84-й статьи, в которой сказано: «Заявление об отставке депутата после решения президиума Великого национального собрания Турции передается на рассмотрение парламента, и только затем принимается окончательное решение».
Учитывая, что президиум парламента и подавляющее большинство мест находятся у правящей Партии справедливости и развития (ПСР), не исключено, что отставка 23 депутатов от CHP просто не будет принята, что приведет к срыву всей стратегии Озгюра Озеля. Есть также риск, что до достижения необходимого числа мест для повторных выборов часть отставок будет принята, что приведет к уменьшению представительства CHP в парламенте.
В лагере правящей Партии справедливости и развития и ее союзницы, Партии националистического движения (ПНД), проведение досрочных выборов раньше 2027 года считают нереальным. Они утверждают, что практика досрочных выборов, свойственная коалиционным правительствам, осталась в прошлом, а в нынешних условиях может нанести ущерб экономике страны. Они также часто заявляют: «CHP требует досрочных выборов после каждого поражения», подчеркивая тем самым, что в ближайшие два года выборов не будет.
Но даже если «стратегия сверхзвуковой ракеты» Озеля сработает, предсказать итоги голосования в условиях стремительно меняющейся политической динамики в Турции, по мнению аналитиков, будет крайне сложно. Несмотря на серьезный успех на муниципальных выборах 2024 года, достигнутый под руководством Озеля, кемалистская партия, согласно опросам, смогла удержать это преимущество только в течение четырех месяцев. Затем последовала смена режима в Сирии, и ПСР вернулась в опросах на лидирующие позиции.
Так продолжалось до 19 марта, когда был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, что резко изменило политическую ситуацию. Как уже писал haqqin.az, по результатам проведенных в конце марта опросов авторитетных исследовательских центров Genar, Betimar и Areda Survey, кемалистская партия впервые обогнала ПСР по проценту голосов.
Но, как и предупреждали эксперты, рост поддержки CHP был обусловлен протестными акциями, ставшими первой реакцией на арест Имамоглу. Но уже в апреле, согласно результатам опроса исследовательской компании Optimar, проведенного под руководством Хилми Дашдемира в 26 провинциях страны, ПСР вновь вышла на первое место. По данным Optimar, правящая партия набрала 35,5%, а CHP — 31%.
Кроме того, личный рейтинг президента Реджепа Тайипа Эрдогана стабильно на 7–10 процентов выше показателей его партии во всех опросах. Так что даже при падении уровня поддержки ПСР Эрдоган остается лидером рейтингов. И это также вызывает внутри CHP сомнения в отношении «дорожной карты» Озгюра Озеля.