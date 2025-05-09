США потратили $1 млрд на удары по Йемену

По его данным, в эту сумму входят расходы на тысячи выпущенных по Йемену снарядов и ракет, а также убытки, понесенные в результате потери семи сбитых беспилотников и двух истребителей, затонувших в Красном море.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.

Проведение массированных ударов по позициям йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» обошлось администрации президента США Дональда Трампа более чем в $1 млрд.

С середины марта, отмечает телеканал, американские военные применили свыше 2 тыс. боеприпасов, включая 75 крылатых ракет Tomahawk.

Напомним, что после обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы пригрозили наносить удары по территории Израиля и блокировать проход судов, связанных с еврейским государством, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. После введения режима прекращения огня в Газе в середине января 2025 года атаки прекратились, однако срыв перемирия в марте привел к их возобновлению.

15 марта США начали масштабную военную операцию против хуситов, контролирующих около трети территории Йемена. По заявлению Центрального командования ВС США, цель операции заключалась в защите американских интересов и обеспечении свободы морского судоходства.

Во вторник президент Дональд Трамп объявил, что хуситы согласились прекратить атаки на суда в Красном море. В связи с этим, по его словам, удары США по объектам повстанцев в Йемене прекращаются.

Позднее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что между США и хуситами достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве султаната. Согласно соглашению, повстанцы обязуются прекратить нападения на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, включая американские.

Тем не менее руководитель Высшего политического совета «Ансар Аллах» Махди аль-Машат подчеркнул, что движение не откажется от поддержки Газы и продолжит удары по израильской территории в знак солидарности с палестинцами.