США потратили $1 млрд на удары по Йемену

Проведение массированных ударов по позициям йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» обошлось администрации президента США Дональда Трампа более чем в $1 млрд.
Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.
По его данным, в эту сумму входят расходы на тысячи выпущенных по Йемену снарядов и ракет, а также убытки, понесенные в результате потери семи сбитых беспилотников и двух истребителей, затонувших в Красном море.
С середины марта, отмечает телеканал, американские военные применили свыше 2 тыс. боеприпасов, включая 75 крылатых ракет Tomahawk.
Напомним, что после обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы пригрозили наносить удары по территории Израиля и блокировать проход судов, связанных с еврейским государством, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. После введения режима прекращения огня в Газе в середине января 2025 года атаки прекратились, однако срыв перемирия в марте привел к их возобновлению.
15 марта США начали масштабную военную операцию против хуситов, контролирующих около трети территории Йемена. По заявлению Центрального командования ВС США, цель операции заключалась в защите американских интересов и обеспечении свободы морского судоходства.
Во вторник президент Дональд Трамп объявил, что хуситы согласились прекратить атаки на суда в Красном море. В связи с этим, по его словам, удары США по объектам повстанцев в Йемене прекращаются.
Позднее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что между США и хуситами достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве султаната. Согласно соглашению, повстанцы обязуются прекратить нападения на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, включая американские.
Тем не менее руководитель Высшего политического совета «Ансар Аллах» Махди аль-Машат подчеркнул, что движение не откажется от поддержки Газы и продолжит удары по израильской территории в знак солидарности с палестинцами.