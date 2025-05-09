Мир в Украине: сейчас или никогда!

Самый масштабный удар посредством дронов по российским городам, включая Москву, 6–7 мая со стороны Украины, когда было запущено 524 БПЛА, привел к полному коллапсу полетов гражданской авиации на европейской части РФ. Предпринятые российскими властями столь же беспрецедентные меры безопасности – такие как блокировка интернета и мобильной связи, закрытие торговых точек и т.д. – нанесли, в свою очередь, ощутимый экономический ущерб бизнесу. Его пока даже никто не подсчитал точно.

На этом фоне ожидания накануне празднования 9 мая в Москве сохраняются самые тревожные. От ВСУ ждут (вернее, не исключают) ударов как по Москве, так и по другим регионам РФ, особенно на юге. Однако с утра 8 мая, когда вступило в силу объявленное еще в конце апреля Владимиром Путиным трехдневное прекращение огня, на полях боев наступила относительная тишина. Минобороны РФ не сообщало о новых ночных атаках дронов. Вполне возможно, что украинское командование отдало негласный приказ соблюдать перемирие и открывать только ответный огонь. Официально Киев об этом не объявлял. Однако сразу несколько украинских источников, в том числе из действующей армии, это подтвердили. Прекращение огня вряд ли можно считать полным – обе стороны тотчас разразились обвинениями в массовых (числом в десятки и даже сотни) нарушениях, однако интенсивность боев ощутимо снизилась. Подобные обвинения были и во время пасхального перемирия в апреле, они вообще характерны для ожесточенных военных конфликтов, подобных нынешнему. Первые соглашения о прекращении огня, как правило, бывают очень непрочными и легко срываются. Армия РФ действительно прекратила штурмы на ряде участков. А массированные ракетно-бомбовые обстрелы с полуночи 8 мая вроде бы тоже стихли. Украина не направляла на цели в РФ свои дроны. Возможно, все может сорваться в любой момент, и до 10 мая дотянуть не удастся. Тем более что никакого режима объективного наблюдения за прекращением огня нет. Главное, что после 10 мая, когда истечет срок такого перемирия, пока не просматривается ничего более внятного, чем возобновление военных действий.

Возможно, на необъявленное решение Киева «убавить обороты войны» повлияло то, что в самый последний момент Трамп достаточно неожиданно – притом, что его первая реакция была скорее скептической – отозвался об инициативе Путина. Мол, раньше и такого не было. Помимо этого, накануне у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака состоялась онлайн-беседа с представителями Белого дома - переговорщиками Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом. Те могли попросить Киев проявить сдержанность. Возможно, для того, чтобы не сорвались какие-то идущие закулисные контакты этих переговорщиков с Москвой. И дабы не провоцировать Москву на резкую эскалацию и массированный ответ в случае, если бы Зеленскому удалось окончательно испортить Путину праздник, да еще на глазах у почти трех десятков иностранных лидеров, прибывших по этому случаю в Москву. Также в российских СМИ на фоне массированной атаки дронами 6–7 мая была откровенно проброшена мысль о том, что пора бы вновь применить против Украины гиперзвуковой комплекс «Орешник». Причем на сей раз по целям в Киеве. Если ВСУ предпримут массированные атаки по целям в России 8–10 мая, такой ответ Москвы станет практически неизбежным. Ну и, наконец, само по себе трехдневное прекращение огня – это подарок в том числе жителям самой Украины, где многие по-прежнему отмечают праздник Победы в Великой Отечественной войне. Вырастет ли из этого хрупкого и неполного перемирия нечто большее? Шансы невелики. Но они и не нулевые. Зеленский по-прежнему продвигает идею 30-дневного перемирия без всяких предварительных условий. Москва против того, чтобы без условий. Руководствуясь при этом чисто военной логикой: все теории войн однозначно говорят о том, что любое перемирие на руку прежде всего отступающей стороне. А ВСУ сейчас находятся именно в таком положении, хотя и пытаются контратаковать и снова зайти в Курскую область РФ, а также в Брянскую. Москва не без оснований полагает, что любое безусловное перемирие даст возможность противнику перегруппироваться, пополнить запасы вооружений, укрепить оборонительные сооружения и мобилизовать новых бойцов.

Однако, похоже, что, подписав с Трампом многострадальную сделку по украинским природным ресурсам (8 мая Верховная рада ее ратифицировала, не став рассматривать технические приложения к общеполитическому документу, где, собственно, и содержатся все подробности его исполнения), Зеленский отчасти «перевербовал» его на свою сторону. Лишь отчасти, но все же. И Вашингтон тоже начинает склоняться к тому, что 30-дневное перемирие не помешало бы. Также Белый дом перестал продвигать тезис о необходимости поскорее провести в Украине выборы, смирившись, видимо, что пока придется иметь дело именно с «ершистым» Зеленским. Надежд в Вашингтоне на то, что Москва пойдет на перемирие в 30 дней, немного. Как дал понять вице-президент США Вэнс, в администрации поняли, что безусловное прекращение огня для РФ неприемлемо, поэтому сосредоточатся на выработке формулы «долгосрочного урегулирования». Правда, весь исторический опыт вооруженных конфликтов, особенно столь ожесточенных, как нынешний российско-украинский, говорит о том, что именно долгосрочного урегулирования практически невозможно добиться «сразу же» в условиях масштабных военных действий. Сначала, в лучшем случае, соглашаются на временное прекращение огня. Если только речь не идет о безоговорочной капитуляции одной из сторон. Но нынешний конфликт не в этой стадии. Сигналы из Вашингтона о том, что там «устают» от пока своей безрезультатной посреднической миссии, продолжают поступать. Тот же Вэнс уже заявил, что требования Москвы по условиям как раз долгосрочного урегулирования завышены. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал по этому поводу вдаваться в подробности, заявив, что в соглашении важно «учесть национальные интересы РФ». В то же время последние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по этому поводу были более пространными, в них подробно как раз перечислялись все те требования Москвы, которые Вэнс и назвал «завышенными», включая вывод ВСУ из тех районов четырех восточных и юго-восточных областей Украины, записанных в российскую Конституцию, которые еще не заняты российской армией.