США выдвинули условия Сирии

В случае, если Сирия будет двигаться в направлении, которое соответствует интересам США, вопрос о возможном ослаблении или снятии санкций может быть обсужден, заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Обстоятельства продолжают изменяться. Мы ожидаем от них ответа на ряд вопросов (...). Безусловно, эту ситуацию нужно тщательно отслеживать, работать над ней постоянно — на любую динамику мы реагируем серьезно», — отметила Брюс на пресс-брифинге.

В то же время представитель Госдепа подчеркнула, что говорить о возможности ослабления санкций в ближайшее время еще рано.