USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Нетаньяху: «Поставили «Хезболлу» на колени, ХАМАС — еще ниже»

01:52 355

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военную базу Цеэлим, где резервисты проходят подготовку к боевым действиям в секторе Газа.

Он высоко оценил уровень подготовки солдат и заявил, что Израиль готовит новую масштабную операцию.

«Я приехал, чтобы лично увидеть, как готовятся наши герои-солдаты к предстоящей интенсивной операции в Газе. Вы провели отличные учения. Здесь делают выдающуюся работу и резервисты, и их командиры», — отметил глава правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль преследует две цели: «Сокрушить ХАМАС и освободить заложников». Он добавил, что «большая победа» касается не только Газы, но и «проецируется на весь регион».

«Мы уже изменили облик Ближнего Востока. Поставили «Хезболлу» на колени, ХАМАС — еще ниже. Режим Асада пал, Иран почувствовал нашу силу. Есть и другие угрозы, но дух у нас сильный — и он держится на нашей армии», — подчеркнул премьер-министр.

Обращаясь к военным, он добавил: «А ХАМАС я говорю одно: правила скоро изменятся. Благодаря вам».

Сорвали вечеринку миллиардеров
Сорвали вечеринку миллиардеров объектив haqqin.az
02:32 329
Китай-Армения-Европа? Чья идея?
Китай-Армения-Европа? Чья идея? наш комментарий
8 мая 2025, 19:52 4102
Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади?
Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади? на главный вопрос haqqin.az отвечает Александр Фридман
8 мая 2025, 19:16 4957
Чтобы быть счастливым, нужно быть несвободным
Чтобы быть счастливым, нужно быть несвободным новая антиутопия
8 мая 2025, 18:16 3318
Турция и Израиль сотрудничают. А турецкий генерал назначен на ключевую должность в НАТО
Турция и Израиль сотрудничают. А турецкий генерал назначен на ключевую должность в НАТО эксклюзив
8 мая 2025, 15:21 3265
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
8 мая 2025, 13:28 2490
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час; все еще актуально
8 мая 2025, 12:33 5247
Мир в Украине: сейчас или никогда!
Мир в Украине: сейчас или никогда! наша аналитика
01:22 847
Нетаньяху: «Поставили «Хезболлу» на колени, ХАМАС — еще ниже»
Нетаньяху: «Поставили «Хезболлу» на колени, ХАМАС — еще ниже»
01:52 356
Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю
Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю страсти-мордасти
00:58 995
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты наш комментарий
8 мая 2025, 20:48 6695

ЭТО ВАЖНО

Сорвали вечеринку миллиардеров
Сорвали вечеринку миллиардеров объектив haqqin.az
02:32 329
Китай-Армения-Европа? Чья идея?
Китай-Армения-Европа? Чья идея? наш комментарий
8 мая 2025, 19:52 4102
Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади?
Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади? на главный вопрос haqqin.az отвечает Александр Фридман
8 мая 2025, 19:16 4957
Чтобы быть счастливым, нужно быть несвободным
Чтобы быть счастливым, нужно быть несвободным новая антиутопия
8 мая 2025, 18:16 3318
Турция и Израиль сотрудничают. А турецкий генерал назначен на ключевую должность в НАТО
Турция и Израиль сотрудничают. А турецкий генерал назначен на ключевую должность в НАТО эксклюзив
8 мая 2025, 15:21 3265
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
8 мая 2025, 13:28 2490
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час; все еще актуально
8 мая 2025, 12:33 5247
Мир в Украине: сейчас или никогда!
Мир в Украине: сейчас или никогда! наша аналитика
01:22 847
Нетаньяху: «Поставили «Хезболлу» на колени, ХАМАС — еще ниже»
Нетаньяху: «Поставили «Хезболлу» на колени, ХАМАС — еще ниже»
01:52 356
Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю
Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю страсти-мордасти
00:58 995
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты наш комментарий
8 мая 2025, 20:48 6695
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться