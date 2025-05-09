Нетаньяху: «Поставили «Хезболлу» на колени, ХАМАС — еще ниже»

«Я приехал, чтобы лично увидеть, как готовятся наши герои-солдаты к предстоящей интенсивной операции в Газе. Вы провели отличные учения. Здесь делают выдающуюся работу и резервисты, и их командиры», — отметил глава правительства.

Он высоко оценил уровень подготовки солдат и заявил, что Израиль готовит новую масштабную операцию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военную базу Цеэлим, где резервисты проходят подготовку к боевым действиям в секторе Газа.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль преследует две цели: «Сокрушить ХАМАС и освободить заложников». Он добавил, что «большая победа» касается не только Газы, но и «проецируется на весь регион».

«Мы уже изменили облик Ближнего Востока. Поставили «Хезболлу» на колени, ХАМАС — еще ниже. Режим Асада пал, Иран почувствовал нашу силу. Есть и другие угрозы, но дух у нас сильный — и он держится на нашей армии», — подчеркнул премьер-министр.

Обращаясь к военным, он добавил: «А ХАМАС я говорю одно: правила скоро изменятся. Благодаря вам».