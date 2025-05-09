Финалы еврокубков: «Тоттенхэм» - «МЮ», «Бетис» - «Челси»

Сегодня состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

«Манчестер» и «Тоттенхэм» не попали в Лигу чемпионов следующего сезона через чемпионат Англии, а потому в финале, помимо трофея, будет разыгрываться еще и путевка в главный еврокубок. Таким образом, у Англии в следующем сезоне будет аж шесть клубов в ЛЧ!

«Тоттенхэм» выиграл в Норвегии у «Буде-Глимта» - 2:0. В первом матче англичане также были сильнее - 3:1.

В финале Лиги Европы встретятся два английских клуба - «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». «МЮ» сегодня дома разгромил «Атлетик» из Бильбао - 4:1. Общий счет противостояния - 7:1.

В полуфиналах Лиги конференций «Челси» обыграл дома шведский «Юргорден» (1:0, общий счет - 5:1), а «Бетис» в дополнительное время в гостях сыграл вничью 2:2 с «Фиорентиной» и выиграл по сумме двух матчей - 4:3. Испанцы впервые вышли в финал еврокубка.

Финал Лиги Европы пройдет 21 мая в Бильбао, а финал Лиги конференций состоится 28 мая в польском Вроцлаве.