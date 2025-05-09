Замерли в ожидании: кровь хлынет рекой?

Если не вдаваться в эвфемизмы вроде «пограничного конфликта» или «операции по защите суверенитета», то на наших глазах разворачивается либо Четвёртая Кашмирская, либо уже Пятая индо-пакистанская война. Цифры впечатляют. Особенно, если вспомнить, что первые пушки на этой арене прогремели меньше восьмидесяти лет назад. И с тех пор войны в Кашмире с удручающей методичностью возвращается вновь и вновь. Словно конвульсивные землетрясения на тектоническом разломе. Отправная точка — 15 августа 1947 года. В этот день на руинах Индии, которую называли «жемчужиной Британской короны», одновременно рождаются два независимых государства — Индия и Пакистан. Но, как и в подмандатной Палестине, британцы оставляют после себя бомбу замедленного действия, дав право более чем 600 княжествам самостоятельно выбрать, к кому именно — к Дели или Исламабаду - им примкнуть.

Формула проста: смотри на вероисповедание большинства. Но жизнь, как всегда, сложнее. Вот и в княжестве Джамму и Кашмир налицо было мусульманское большинство, но правил им индуистский махараджа Харри Сингх, мечтавший о независимости. И в октябре 1947 года началось вторжение пакистанских племенных отрядов, за которыми тенью маячила целая армия. На что Индия ответила вводом войск. Так началась Первая индо-пакистанская война. В январе 1949-го ООН разводит стороны по линии, которая на карте так и названа — линия прекращения огня. Но 65 процентов разделенного Кашмира отошли к Индии, и только 35 процентов – к Пакистану. В 1957 году Индия окончательно аннексировала свою часть Кашмира, предоставив ей особый статус. А спустя пять лет последовал новый всплеск вооруженной агрессии, но теперь уже с востока: Китай, воспользовавшись неясной границей с Тибетом, зашел в спорные районы Кашмира. К слову, Пекин до сих пор считает эту кампанию своей «единственной победной войной», и пакистанская дипломатия это учла. В 1965 году Исламабад пробует изменить статус-кво и начинает операцию «Гибралтар» — скрытное проникновение на индийскую территорию. На что Индия отвечает полномасштабной военной кампанией. Война, в которой потери с обеих сторон исчислялись тысячами, заканчивается ничьей.

Ну, а третья война, грянувшая в 1971 году, переросла в геополитическое землетрясение. По ее итогам Индия помогла отделиться Восточному Пакистану. Так на карте мира появляется Республика Бангладеш. Спустя год в Симле подписывают очередное соглашение, снова чертят линии и вновь ничего не решают. В 80-е годы ХХ века в Кашмире начинают активизироваться исламиские партизаны. Регион становится не просто спорной территорией, а ареной жестокой идеологической и религиозной борьбы. Следом, в 1999 году, начинается Каргилская война, в ходе которой подразделения регулярной армии Пакистана под видом повстанцев захватили позиции индусов в горах. Индия жестко ответила, после чего два месяца на высоте 5000 метров шли кровопролитные бои. Итог: опять не выявлен победитель и вновь стороны возвращаются к исходным рубежам, оставив очередную зарубку в бесконечной чреде кашмирских войн. В 2002 году Индия и Пакистан были на грани ядерного столкновения - по обе стороны границы сосредоточились более миллиона солдат, мир держался на тонких нитях телефонной дипломатии Вашингтона и Москвы. По счастью, удалось обойтись без ядерной развязки.

В 2013 году в игру вновь вступает Китай. Его военные продвигаются на 20 километров вглубь индийской зоны. И хотя через месяц китайская армия отступает, все понимают, что Кашмир — это уже дело не только Индии и Пакистана. В 2016 году убийство Бурхана Муззафара, харизматичного лидера «Хизб-уль-Муджахидин», выступавшего за присоединение Кашмира к Пакистану, превращает Кашмир в зону массовых беспорядков, в результате которых погибли 70 человек. В 2019-м — очередной теракт, гибель 45 индийских полицейских. В ответ Индия бомбит тренировочные лагеря боевиков на пакистанской территории, а Пакистан сбивает два самолёта ВВС Индии. И снова май, но теперь уже 2025 года, и снова теракт в Кашмире. Индия запускает операцию под ярким названием «Синдура» и наносит серию ударов по целям в Пакистане и в самом Кашмире. Исламабад отвечает залпами тяжелой артиллерии. Официальные коммюнике Индии и Пакистана звучат зеркально: «Мы лишь отражали атаку агрессора». По ожесточенности же битва за интерпретацию причин конфликта не уступала схватке за перевал в Гималаях…