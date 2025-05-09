Сорвали вечеринку миллиардеров

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Буэнос-Айрес (Аргентина). Столкновения демонстрантов с полицией перед зданием Национального конгресса в знак протеста против экономической политики президента Хавьера Милея
Нью-Йорк (США). Протестующие против Трампа и миллиардеров сорвали гала-вечеринку Met Gala в Манхэттене. Met Gala – ежегодный благотворительный вечер с участием большого числа знаменитостей, стоимостью 50 000 долларов за столик
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