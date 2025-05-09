ING Group: «Платежный баланс Азербайджана под угрозой»

Примечательно, что данная аналитическая структура в своем 37-страничном отчете посвятила две страницы четырем странам СНГ (CIS-4) — Азербайджану, Армении, Казахстану и Узбекистану, полагая, что «глобальные торговые процессы имеют влияние на регион СНГ через более высокие инфляционные риски, более слабую нефть; и новый прогноз призван отразить недавний спад цен на нефть».

Привязка курса маната к доллару США в Азербайджане может привести к первому с 2020 года дефициту счета текущих операций Азербайджана, хотя крупный финансовый буфер Азербайджана может послужить в этом случае смягчающим фактором.

«Снижение цен на нефть ставит Казахстан и Азербайджан в центр внимания прогноза по CIS-4. Поскольку обе страны получают значительную часть своих экспортных доходов (55% — Казахстан и 88% — Азербайджан) и бюджетных доходов (22% и 52% соответственно) от торговли нефтью, то каждый доллар за баррель нефти имеет значение. По нашим оценкам, каждый доллар среднегодовой цены на нефть означает 550 млн долларов США ежегодной экспортной выручки и 150 млн долларов США бюджетных доходов для Казахстана, тогда как для Азербайджана это 300 млн долларов и 150 млн долларов США соответственно. Недавнее снижение прогноза цен на нефть на 5 долларов США на 2025 год и на 11 долларов США на 2026 год может увеличить ожидаемый дефицит текущего счета и бюджета Казахстана на 0,3–0,6 процентных пункта ВВП в 2025–2026 годах. В то же время масштаб финансового удара по Азербайджану может достичь около 2% ВВП в 2025-26 годах (!). В то время как у Казахстана есть возможность для гибкого обменного курса, привязка курса маната к доллару в Азербайджане может привести к первому с 2020 года дефициту текущего счета. Хотя большой фискальный буфер Азербайджана может послужить здесь смягчающим фактором», — отмечено в документе ING Group.

В материале подчеркнуто, что центральные банки CIS-4, выразив обеспокоенность растущими инфляционными рисками, исходящими от внешней среды, пока сохранили процентные ставки без изменений, а возможности для снижения ключевой ставки в обозримом будущем крайне ограничены.

ING Group указывает на то, что Узбекистан выигрывает от более высоких цен на золото.

«Последние таможенные данные в Узбекистане показывают, что страна увеличила ежемесячные продажи золота примерно до 17 тонн в месяц в период с февраля по март 2025 года….Скорее всего, это отражает тактику извлечения выгоды из более сильной ценовой конъюнктуры на золото. Следует отметить, что Узбекистан зарабатывает 3-4 млн долларов США за унцию золота в год в зависимости от физических объемов экспорта. Если предположить, что средняя цена на золото останется чуть выше 3000 долларов США за унцию в 2025 году, это будет означать увеличение годовой выручки от экспорта золота с 7,5 млрд долларов США в 2024 году до 9,5-10,0 млрд долларов США в 2025 году», — считают эксперты ING.

По их мнению, для Армении последствия неоднозначны, но небольшой размер экономики и финансового рынка в сочетании с рисками, специфичными для страны и региона, может помешать Армении в полной мере извлечь выгоду из счета капитала и активности.

«Более низкая торговая связь с ЕС и с Китаем по сравнению с нефтедобывающими Азербайджаном и Казахстаном (50-60%), должна лучше защитить Армению от потенциального замедления активности торговых партнеров», — отражено в документе.

Из-за снижения цен на нефть, ING Group считает, что есть вероятность обесценивания тенге в долгосрочной перспективе и «есть опасения по поводу платежного баланса Азербайджана».

«Мы сокращаем наши ожидания роста ВВП в 2025 году для Армении и Азербайджана на 0,5 процентных пунктов, что в значительной степени отражает слабые показатели первого квартала», — отмечено в новом обзоре ING Group (прежний был в начале апреля).