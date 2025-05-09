Конфликт обостряется: Индия и Пакистан обмениваются ударами

«Военные базы Джамму, Патханкот и Удхампур, расположенные вблизи международной границы в Джамму и Кашмире, подверглись атакам со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников», — сказали в штабе. Индийские военные утверждают, что угроза нейтрализована, потерь нет.

Пакистан атаковал несколько индийских военных баз в Джамму и Кашмире, сообщил штаб обороны Индии в соцсети Х.

NDTV со ссылкой на источники сообщает, что индийская армия начала ответную операцию в Аравийском море в отношении «многочисленных целей в Пакистане». Также утверждается, что в секторе Патанкот индийского штата Пенджаб сбит пакистанский военный самолет. Официального подтверждения этого не было.

Индийские СМИ утверждают, что Пакистан утром в пятницу возобновил атаки на несколько северных районов индийской территории. Якобы пакистанские войска возобновили стрельбу через линию контроля в Купваре и Ури.

CNN передает, что министр информации Пакистана Аттаулла Тарар опроверг сообщения о том, что Исламабад в четверг атаковал индийский Кашмир, и обвинил индийские СМИ в «распространении дезинформации».

Посол Пакистана в США Ризван Саид Шейх заявил CNN, что его страна действует в целях «самообороны», обвинив Индию в эскалации конфликта между двумя странами, и вновь отверг какую-либо причастность Пакистана к расстрелу туристов в апреле.

По его словам, Пакистан имеет «право ответить» на удары Индии. «Нападать на Пакистан и ожидать, что мы будем сидеть сложа руки… и не реагировать, — это то, о чем они даже не должны были думать», — сказал Шейх. «Наше общественное мнение оказывает достаточное давление на правительство, чтобы оно отреагировало, и мы отреагируем, потому что эта агрессия продолжается уже слишком долго».

На вопрос о телефонном разговоре госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, во время которого госсекретарь призвал Пакистан «предпринять конкретные шаги для прекращения любой поддержки террористических группировок», посол ответил вопросом: «Каких именно террористических группировок?»