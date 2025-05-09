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Новые масштабные санкции Британии против российского теневого флота

09:14 822

Правительство Великобритании объявило, что в пятницу внесет в санкционные списки до 100 танкеров российского теневого флота. Об этом сообщает BBC.

В пресс-релизе британского правительства говорится, что эти танкеры составляют ядро российского теневого флота, вывозящего нефть на экспорт, и с начала 2024 года перевезли нефти на 24 млрд долларов.

Британия ранее уже ввела санкции против нескольких десятков танкеров, перевозящих российскую нефть.

Эти ограничения Лондон назвал «самым масштабным в истории пакетом санкций». О новых санкциях премьер-министр Кир Стармер собирается объявить в пятницу в Норвегии на совещании лидеров стран, участвующих в Объединенных экспедиционных силах стран Северной Европы.

«Угрозу нашей национальной безопасности со стороны России нельзя недооценивать, и поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пресечь работу его [Путина] теневого флота, лишить его военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру», — цитирует Стармера пресс-служба правительства.

Британское правительство напоминает, что танкеры теневого флота не только помогают Москве зарабатывать на войну в Украине, но и повреждают подводные кабели в Европе.

Лидеры стран-участниц Объединенных экспедиционных сил собираются в пятницу в Осло обсудить в том числе и охрану подводной инфраструктуры.

Объединенные экспедиционные силы сформированы Британией, Данией, Нидерландами, Швецией, Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, и Исландией.

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