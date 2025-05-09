За чашкой чая обсуждали «украинский кризис»

Неформальный разговор Си Цзиньпина и Владимира Путина состоялся 8 мая во второй половине дня.

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин за чашкой чая обсудили в Москве «украинский кризис», сообщили на сайте МИД КНР.

«Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий, надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения», — говорится в сообщении.

Cи Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала видео с неформальной встречи: в кадре руководители двух государств пили чай. Беседа длилась около часа.