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Еще не президент, но уже требует от Украины компенсации

09:30 2325

Лидер ультраправой румынской партии «Альянс за Союз румын» (AUR) Джордже Симион, победивший в первом туре выборов президента Румынии, требует от Украины компенсировать предоставленную его страной помощь, передает «Европейская правда».

Симион заявил, что его позиция относительно войны России против Украины – «это нейтралитет, не эскалация и не поставки оружия, а присоединение к политике Трампа».

Джордже Симион

Политик повторил, что выступает против дальнейшей помощи Украине, и в случае победы на выборах президента Румынии «сосредоточится на собственном населении».

«Украина нуждается в нас, а не мы в Украине. Украина должна уважать сообщество румын, которые живут в Украине. Мы хотим компенсации за участие Румынии до сих пор в военных действиях», – заявил Симион.

Румынский политик сказал, что форма такой компенсации еще может обсуждаться. «Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом как национальную измену, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить что-то взамен», – заявил Симион.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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