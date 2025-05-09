Байден объяснил поражение Камалы Харрис

Бывший президент США в интервью ABC заявил, что его не удивило поражение вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года.

Экс-президент США Джо Байден считает, что сексизм и расизм в отношении бывшего вице-президента страны Камалы Харрис помешали ей одержать победу на выборах в 2024 году.

Отвечая на вопрос журналистов о реакции Байдена на проигрыш Камалы Харрис, он сказал: «Я не был удивлен. Не потому, что я не считал, что вице-президент является наиболее квалифицированным человеком для должности президента... Она обладает качествами, чтобы быть президентом Соединенных Штатов. Но я не был удивлен, так как они (предвыборная кампания президента США Дональда Трампа) пошли по пути сексизма».

По мнению Байдена, республиканцы выстроили свою кампанию на утверждениях о том, что «женщина не сможет руководить страной, к тому же женщина смешанной расы».

Кроме того, экс-глава США не согласился с тем, что к концу президентского срока столкнулся со снижением умственных способностей: «Они ошибаются. Нет ничего, что могло бы подтвердить это».

Джо Байден также выразил чувство вины за то, что во время его работы у избирателей появились опасения по поводу безопасности границ и роста стоимости жизни, что могло сказаться на исходе выборов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News в резкой форме раскритиковал внешнеполитическое наследие Байдена и предложил ему «отдыхать на пляже», а не давать советы.