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Второй день «перемирия» между Россией и Украиной: бои, обстрелы…

обновлено 10:41; видео
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Утром 9 мая украинский дрон попал в здание правительства Белгородской области, утверждает глава региона.

Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором видны обломки около здания правительства на Соборной площади в Белгороде.

Телеграм-канал «Белгород № 1» предполагает, что дрон целился в окна самого губернатора, но в итоге попал в колонну над кабинетом Гладкова.

По словам губернатора, пострадавших в результате инцидента нет, а мероприятия к 9 мая будут «проведены по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности».

*** 10:22

Вооруженные силы России и Украины не сообщали о ночных массированных атаках дронов на вторую ночь перемирия, которое в одностороннем порядке объявил президент РФ в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Однако главы украинских регионов заявляют о продолжающихся обстрелах со стороны армии РФ.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что российские военные атаковали беспилотниками и обстреляли из артиллерии Никополь, Покровскую, Красногригоревскую, Мировскую и Марганецкую общины. Ранение получил 83-летний местный житель, повреждены два частных дома.

В Харьковской области под российские обстрелы попали два населенных пункта. Шесть человек, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения.

В Херсоне в результате атаки российского дрона ранен 60-летний местный житель, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего за сутки, по данным местной администрации, в области под артиллерийскими обстрелами и авиаударами РФ находились 17 населенных пунктов, повреждены четыре жилых дома, один человек погиб.

В Запорожской области за сутки войска РФ нанесли 220 ударов по восьми населенным пунктам. Как заявил глава военной администрации региона Иван Федоров, в результате обстрела Васильевской общины погибла местная жительница. Власти получили девять сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов и нежилых помещений.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксированы 193 боевых столкновения, войска РФ нанесли один ракетный и 18 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, совершили около 4000 обстрелов и привлекли для поражения 2659 дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, пять артиллерийских средств, военный склад и четыре других важных объекта противника.

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