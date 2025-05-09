Второй день «перемирия» между Россией и Украиной: бои, обстрелы…

Утром 9 мая украинский дрон попал в здание правительства Белгородской области, утверждает глава региона. Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором видны обломки около здания правительства на Соборной площади в Белгороде. Телеграм-канал «Белгород № 1» предполагает, что дрон целился в окна самого губернатора, но в итоге попал в колонну над кабинетом Гладкова. По словам губернатора, пострадавших в результате инцидента нет, а мероприятия к 9 мая будут «проведены по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности».

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства pic.twitter.com/K9kHfJkVvf — seymur bakshev (@seymur_bakshev) May 9, 2025

*** 10:22 Вооруженные силы России и Украины не сообщали о ночных массированных атаках дронов на вторую ночь перемирия, которое в одностороннем порядке объявил президент РФ в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако главы украинских регионов заявляют о продолжающихся обстрелах со стороны армии РФ.