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Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

10:18 1054

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили 9 мая на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

10 мая исполняется 102-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера, с уважением почтил его память. Затем первая леди Мехрибан Алиева почтила память общенационального лидера.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства и первая леди также почтили память супруги общенационального лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

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