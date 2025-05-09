Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили 9 мая на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.
10 мая исполняется 102-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера, с уважением почтил его память. Затем первая леди Мехрибан Алиева почтила память общенационального лидера.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Глава государства и первая леди также почтили память супруги общенационального лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы на ее могилу.
Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.