USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Армения хочет говорить с Азербайджаном без России

10:30 1248

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного соглашения напрямую, Россия уже сыграла роль посредника. Об этом на брифинге заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Но Россия же была посредником... Сейчас мы считаем более продуктивным прямые переговоры с Азербайджаном», - заявил он, добавив, что новостей по поводу подписания мирного соглашения пока нет.

13 марта сообщалось, что Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Два последних пункта, которые сторонам удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях.

Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии
11:34 197
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
11:23 314
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
11:20 669
AZAL о рейсах в Москву
AZAL о рейсах в Москву
11:08 970
В Украине взяли агентов военной разведки Венгрии
В Украине взяли агентов военной разведки Венгрии
11:00 804
Военный парад в Москве в честь 80-летия Победы
Военный парад в Москве в честь 80-летия Победы прямой эфир
11:00 1193
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом
10:43 1114
Армения хочет говорить с Азербайджаном без России
Армения хочет говорить с Азербайджаном без России
10:30 1249
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10:18 1055
Второй день «перемирия» между Россией и Украиной: бои, обстрелы…
Второй день «перемирия» между Россией и Украиной: бои, обстрелы… обновлено 10:41; видео
10:41 1492
Президент Анголы позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Анголы позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена 09:48
09:48 1930

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии
11:34 197
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
11:23 314
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
11:20 669
AZAL о рейсах в Москву
AZAL о рейсах в Москву
11:08 970
В Украине взяли агентов военной разведки Венгрии
В Украине взяли агентов военной разведки Венгрии
11:00 804
Военный парад в Москве в честь 80-летия Победы
Военный парад в Москве в честь 80-летия Победы прямой эфир
11:00 1193
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом
10:43 1114
Армения хочет говорить с Азербайджаном без России
Армения хочет говорить с Азербайджаном без России
10:30 1249
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10:18 1055
Второй день «перемирия» между Россией и Украиной: бои, обстрелы…
Второй день «перемирия» между Россией и Украиной: бои, обстрелы… обновлено 10:41; видео
10:41 1492
Президент Анголы позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Анголы позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена 09:48
09:48 1930
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться