Армения хочет говорить с Азербайджаном без России

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного соглашения напрямую, Россия уже сыграла роль посредника. Об этом на брифинге заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Но Россия же была посредником... Сейчас мы считаем более продуктивным прямые переговоры с Азербайджаном», - заявил он, добавив, что новостей по поводу подписания мирного соглашения пока нет.

13 марта сообщалось, что Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Два последних пункта, которые сторонам удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях.