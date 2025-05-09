Военный парад в Москве в честь 80-летия Победы

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в пятницу на Красной площади в Москве.
Президент РФ Владимир Путин сидит на трибуне в окружении иностранных лидеров.
Ожидается, что шествие продлится два часа.
Парад принимает министр обороны России Андрей Белоусов. Программа мероприятия состоит из нескольких ключевых частей: торжественное построение войск, приветствие президента России Владимира Путина, марш пеших колонн, которые представляют различные рода войск, а также демонстрация военной техники.
По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.