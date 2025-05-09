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Военный парад в Москве в честь 80-летия Победы

прямой эфир
11:00 1200

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в пятницу на Красной площади в Москве. 

Президент РФ Владимир Путин сидит на трибуне в окружении иностранных лидеров.

Ожидается, что шествие продлится два часа.

Парад принимает министр обороны России Андрей Белоусов. Программа мероприятия состоит из нескольких ключевых частей: торжественное построение войск, приветствие президента России Владимира Путина, марш пеших колонн, которые представляют различные рода войск, а также демонстрация военной техники.

По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

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