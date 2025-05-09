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Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией

11:20 689

Армения сегодня идет по пути свободы демократии и мира, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в своем послании по случаю дня Победы.

«Для того чтобы пройти этот путь необходимы смелость, честность и полное самопознание, способность читать и изучать собственную историю, читать и воспринимать послания истории.

Значительную часть своей деятельности в последние годы я посвятил обсуждениям с гражданами РА идеологии Реальной Армении.

Сегодня у нас имеется возможность внести и свой вклад в мирное, процветающее будущее нашего региона.

Проект соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, и мы пойдем по этому пути. Наш регион заслужил право жить в мире и процветании, так и должно быть.

Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Республикой Армения и Республикой Азербайджан не будет, будет мир!» - сказал Пашинян.

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