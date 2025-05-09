Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»

«Мы рассматриваем Армению как братскую нам страну, нашего союзника, с которым мы тесно взаимодействуем. Мы готовы и далее строить, углублять наши отношения, в том числе в рамках процессов общих евразийских интеграций», - сказал Копыркин журналистам в Парке Победы в Ереване.

По его словам, «необходимо смотреть на реальность, и наши отношения, естественно, должны адаптироваться к новым реалиям».

«Но главное, чтобы с обеих сторон была политическая воля и желание сохранить фундамент отношений, который очень глубокий и крепкий, и идти вперед на основе уважения суверенитета, интересов друг друга, исходя из того, что нас очень многое объединяет, в том числе и в плане стратегических интересов», - добавил Копыркин.