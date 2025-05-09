Товарищ Ким пугает мир баллистической ракетой

Северная Корея заявила о проведении военных учений, в рамках которых совершила ракетный пуск в четверг, 8 мая. Об этом сообщили на радиостанции «Голос Кореи».
На радиостанции уточнили, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями.
Как сообщали японские СМИ, баллистическая ракета была выпущена около 09:20 по местному времени и пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты полета в 100 км.
Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК сообщает, что «уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил объединенными учениями по нанесению удара дальнобойных орудий и ракетных систем».
Отмечается, что целью учений было привить подразделениям порядок применения орудийных и ракетных систем.
ЦТАК также сообщило, что для запуска использовали тактическую баллистическую ракету типа «Хвасонпхо-11га». Кроме того, на учениях была задействована 600-миллиметровая дальнобойная реактивная система залпового огня.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило о запуске КНДР неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что власти знают о возможном ракетном пуске КНДР и проводят сбор информации.
По данным японского телеканала NHK, ракеты упали вне экономической зоны Японии. В кризисном штабе при канцелярии премьер-министра была создана специальная группа для изучения информации.