Товарищ Ким пугает мир баллистической ракетой

Северная Корея заявила о проведении военных учений, в рамках которых совершила ракетный пуск в четверг, 8 мая. Об этом сообщили на радиостанции «Голос Кореи».

На радиостанции уточнили, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями.

Как сообщали японские СМИ, баллистическая ракета была выпущена около 09:20 по местному времени и пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты полета в 100 км.