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Товарищ Ким пугает мир баллистической ракетой

11:26 231

Северная Корея заявила о проведении военных учений, в рамках которых совершила ракетный пуск в четверг, 8 мая. Об этом сообщили на радиостанции «Голос Кореи».

На радиостанции уточнили, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями.

Как сообщали японские СМИ, баллистическая ракета была выпущена около 09:20 по местному времени и пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты полета в 100 км.

Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК сообщает, что «уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил объединенными учениями по нанесению удара дальнобойных орудий и ракетных систем».

Отмечается, что целью учений было привить подразделениям порядок применения орудийных и ракетных систем.

ЦТАК также сообщило, что для запуска использовали тактическую баллистическую ракету типа «Хвасонпхо-11га». Кроме того, на учениях была задействована 600-миллиметровая дальнобойная реактивная система залпового огня.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило о запуске КНДР неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что власти знают о возможном ракетном пуске КНДР и проводят сбор информации.

По данным японского телеканала NHK, ракеты упали вне экономической зоны Японии. В кризисном штабе при канцелярии премьер-министра была создана специальная группа для изучения информации.

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