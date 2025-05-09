Главы МИД европейских стран во Львове обсудят спецтрибунал против России

Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что приехавшие во Львов главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят спецтрибунал против России. Об этом пишет Tagesspiegel.

По его словам, эта тема станет центральной во время неформальной встречи министров, прибывших в Украину 9 мая.

«Это также, так сказать, мера пресечения на будущее — чтобы никому больше не пришла мысль, что мы в ХХІ веке можем возвращаться в Средневековье и вести войны и за это ничего не будет», — сказал Вадефуль.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения спецтрибунала для президента России Владимира Путина и других представителей руководства страны. Чиновник добавил, что Совет Европы не отступится от идеи по созданию спецтрибунала по вопросам агрессии против Украины, поскольку кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных.