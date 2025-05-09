В Медуниверситете отметили 102-ю годовщину Гейдара Алиева

Открывая мероприятие, ректор университета профессор Герай Герайбейли сказал, что во всех уголках Азербайджана и за его пределами организуются мероприятия, посвященные годовщине общенационального лидера. Ректор подчеркнул, что заслуги великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом неизмеримы: «Ранее в Медицинском университете профессорско-преподавательский состав принимал участие в мероприятиях, посвященных дню рождения, дню памяти Гейдара Алиева и другим историческим событиям. Но с прошлого года мы решили проводить большую часть этих мероприятий для студентов. Профессорско-преподавательский состав - старшее поколение, они сами являются свидетелями определенной части нашей истории. Но студенты, наша молодежь узнает об исторических событиях благодаря нам. Несмотря на большое количество книг и фильмов, а также занятий по истории в школах, этого недостаточно. Молодежь, проживающая сегодня спокойную и стабильную жизнь, должна осознавать, с какими трудностями столкнулся наш народ в прошлом. Им следует знать, что Азербайджан не всегда был такой развитой и авторитетной страной, как сегодня. Историческая личность – великий лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в формировании нашего государства и достижении нынешнего уровня развития нашей страны».

В своем выступлении Г.Герайбейли рассказал о том, что общенациональный лидер был одним из тех, кто написал историю современного Азербайджана, преодолев ряд преград, он сохранил нашу независимость: «Когда великий лидер пришел к власти, были моменты, когда Азербайджан мог утратить независимость. Однако в результате дальновидной политики он устранил все препятствия и заложил фундамент для стремительного развития Азербайджана. Мечты стремящихся расколоть нашу страну группировок не сбылись. Поэтому наша молодежь, которая обучается в Медицинском университете и в других университетах, должна изучать эти славные страницы нашей истории. Феноменальная личность, великий политический лидер, спаситель народа Гейдар Алиев является архитектором Азербайджанского государства. Большое счастье, что его идеи сегодня успешно реализуются достойным преемником - президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан ханум Алиевой».