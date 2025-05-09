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Закрытый вечер инвесторов: Nomiqa представила в Баку премиальные возможности рынка Дубая

12:41 510

8 мая в Баку прошел приватный вечер для инвесторов, организованный компанией Nomiqa — лицензированным агентством по продаже недвижимости в Дубае, начавшим активную деятельность в Азербайджане.

Мероприятие состоялось в партнёрстве с Pasha Private Banking и собрало клиентов, заинтересованных в сохранении капитала и доходных инвестициях. Вечер сопровождался изысканной дегустацией вин от Savalan, что подчеркнуло статус и атмосферу мероприятия.

Гостям была представлена презентация о возможностях вложений в недвижимость Дубая, включая четыре стратегии инвестирования и детальный обзор районов с высоким потенциалом роста. Были разобраны кейсы с доходностью от 6 до 30% годовых, а также представлены объекты в таких локациях, как JVC, Dubai Islands, Dubailand и JVT — районах, которые сегодня являются точками входа на перспективный рынок.

Эксперты Nomiqa  поделились особыми знаниями о том, как избежать рисков, не потерять деньги и как правильно выстроить стратегию, исходя из целей инвестора. Особый акцент сделан на профессиональном сопровождении клиента от первого шага до полной реализации инвестиции.

Компания Nomiqa официально объявила об открытии офиса в Баку, что позволит вести персональную работу с клиентами: от подбора объектов до юридической и операционной поддержки. Консультации компании проходят в формате индивидуальных встреч, на которых обсуждаются инвестиционные цели, аналитика рынка и актуальные проекты.

Запишитесь на индивидуальную встречу с экспертом Nomiqa — и примите инвестиционное решение, в котором вы будете уверены. 

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