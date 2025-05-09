И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить

Заявление прозвучало на фоне усилий Китая по укреплению связей с Европой в условиях торговых ограничений со стороны США.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что надеется на достижение «справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, принятого всеми сторонами» в войне в Украине. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин не уточнил деталей возможного соглашения, но его слова стали первым случаем, когда китайский лидер публично обозначил принципы урегулирования войны, развязанной Россией. Ранее, в марте, министр иностранных дел КНР Ван И также говорил о необходимости справедливого и прочного мира, приемлемого для всех сторон.

В 2023 году Китай предложил 12-пунктный план по урегулированию войны, который был отвергнут союзниками Киева из-за сохранения российских войск на украинской территории и отмены санкций против Москвы. Однако последние заявления президента США Дональда Трампа свидетельствуют о его возможной готовности к компромиссам с Россией.

Си Цзиньпин находится в Москве с четырехдневным визитом по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией. Заявление китайского лидера прозвучало после того, как Трамп предложил Китаю участвовать в переговорах по Украине и России, призвав к 30-дневному прекращению огня для начала диалога и пригрозив санкциями в случае нарушения перемирия.

На фоне подготовки к переговорам между Китаем и США в Женеве Пекин стремится укрепить отношения с Евросоюзом, позиционируя себя как надежного партнера. Ранее на этой неделе Си Цзиньпин призвал ЕС и Китай «грамотно урегулировать разногласия» и совместно противостоять «одностороннему давлению».