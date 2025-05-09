USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить

12:38 2771

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что надеется на достижение «справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, принятого всеми сторонами» в войне в Украине. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Заявление прозвучало на фоне усилий Китая по укреплению связей с Европой в условиях торговых ограничений со стороны США.

Си Цзиньпин не уточнил деталей возможного соглашения, но его слова стали первым случаем, когда китайский лидер публично обозначил принципы урегулирования войны, развязанной Россией. Ранее, в марте, министр иностранных дел КНР Ван И также говорил о необходимости справедливого и прочного мира, приемлемого для всех сторон.

В 2023 году Китай предложил 12-пунктный план по урегулированию войны, который был отвергнут союзниками Киева из-за сохранения российских войск на украинской территории и отмены санкций против Москвы. Однако последние заявления президента США Дональда Трампа свидетельствуют о его возможной готовности к компромиссам с Россией.

Си Цзиньпин находится в Москве с четырехдневным визитом по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией. Заявление китайского лидера прозвучало после того, как Трамп предложил Китаю участвовать в переговорах по Украине и России, призвав к 30-дневному прекращению огня для начала диалога и пригрозив санкциями в случае нарушения перемирия.

На фоне подготовки к переговорам между Китаем и США в Женеве Пекин стремится укрепить отношения с Евросоюзом, позиционируя себя как надежного партнера. Ранее на этой неделе Си Цзиньпин призвал ЕС и Китай «грамотно урегулировать разногласия» и совместно противостоять «одностороннему давлению».

Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю
Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю страсти-мордасти; все еще актуально
00:58 3970
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии новость дополнена 13:19
13:19 1221
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом добавлено фото
10:43 2794
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 1938
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 6233
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты наш комментарий; все еще актуально
8 мая 2025, 20:48 9003
И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить
И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить
12:38 2772
Главы МИД европейских стран во Львове обсудят спецтрибунал против России
Главы МИД европейских стран во Львове обсудят спецтрибунал против России
11:54 1058
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
11:23 1262
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
11:20 2956
AZAL о рейсах в Москву
AZAL о рейсах в Москву
11:08 2867

ЭТО ВАЖНО

Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю
Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю страсти-мордасти; все еще актуально
00:58 3970
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии новость дополнена 13:19
13:19 1221
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом добавлено фото
10:43 2794
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 1938
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 6233
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты наш комментарий; все еще актуально
8 мая 2025, 20:48 9003
И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить
И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить
12:38 2772
Главы МИД европейских стран во Львове обсудят спецтрибунал против России
Главы МИД европейских стран во Львове обсудят спецтрибунал против России
11:54 1058
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
11:23 1262
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
11:20 2956
AZAL о рейсах в Москву
AZAL о рейсах в Москву
11:08 2867
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться