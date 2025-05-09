В Ереване и Тбилиси марширует «Бессмертный полк»

В Ереване проходит шествие «Бессмертного полка», посвященное 80-летию победы во Второй мировой войне. В нем участвует и посол России в Ереване Сергей Копыркин.

Традиционный памятный марш начался в полдень от территории, прилегающей к церкви «Сурб Хач» в общине Арабкир, и завершится у мемориального комплекса «Вечный огонь» в парке Победы.

Затем в 13:30 состоится концертная программа у монумента «Мать Армения».

Шествие «Бессмертного полка» проходит сегодня и в Тбилиси. Собравшиеся пройдут от памятника герою ВОВ Мелитону Кантария, водрузившему знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году, до памятника герою Советского Союза Порфирию Чанчибадзе.