USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Страшные тайны от Кобахидзе

12:58 1190

Некоторые чиновники в европейских структурах получают указания от «глубинного государства» и «ведут политику против национальных интересов Грузии». Об этом сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он заявил, что в 2022 году «грузинскому народу без какого-либо обоснования отказали в предоставлении статуса кандидата в членство в ЕС, а затем отказали и в переговорах с ЕС».

По словам Кобахидзе, представители «глубинного государства» требовали от правительства Грузии присоединиться к санкциям против России, но правительство отклонило это предложение. После этого президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси.

«Ни одна европейская страна не критиковала это решение, потому что оно было скоординированным. Нам сказали, что мы должны присоединиться к санкциям и отправить бойцов. Мы этого не сделали, в результате посол был отозван. Это и послужило причиной, почему на нас начали оказывать политическое давление», - сказал Кобахидзе.

Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю
Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю страсти-мордасти; все еще актуально
00:58 3973
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии новость дополнена 13:19
13:19 1222
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом добавлено фото
10:43 2797
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 1939
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 6236
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты наш комментарий; все еще актуально
8 мая 2025, 20:48 9005
И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить
И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить
12:38 2777
Главы МИД европейских стран во Львове обсудят спецтрибунал против России
Главы МИД европейских стран во Львове обсудят спецтрибунал против России
11:54 1060
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
11:23 1263
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
11:20 2957
AZAL о рейсах в Москву
AZAL о рейсах в Москву
11:08 2867

ЭТО ВАЖНО

Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю
Власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю страсти-мордасти; все еще актуально
00:58 3973
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии
Ильхам Алиев поздравляет и нового канцлера Германии новость дополнена 13:19
13:19 1222
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом
Алиевы почтили память азербайджанцев, погибших за Победу над фашизмом добавлено фото
10:43 2797
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Алиевы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 1939
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 6236
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты
Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты наш комментарий; все еще актуально
8 мая 2025, 20:48 9005
И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить
И Си Цзиньпин потребовал от Путина прекратить
12:38 2777
Главы МИД европейских стран во Львове обсудят спецтрибунал против России
Главы МИД европейских стран во Львове обсудят спецтрибунал против России
11:54 1060
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
Москва вместо евроинтеграции предлагает Еревану «евразийскую интеграцию»
11:23 1263
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
Пашинян о том, что будет и чего не будет между Азербайджаном и Арменией
11:20 2957
AZAL о рейсах в Москву
AZAL о рейсах в Москву
11:08 2867
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться