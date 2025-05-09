Америке уже не нужно разрешение Израиля для заключения сделки с хуситами

Соединенным Штатам не требуется получать разрешение Израиля, чтобы заключать какие-либо договоренности, которые удержат хуситов от атак против судоходства. Такое заявление сделал посол США в Израиле Майк Хакаби, передают израильские СМИ.

Посол отметил, что США будут реагировать на атаки хуситов против Государства Израиль только в том случае, если пострадают американские граждане. Американцев в Израиле насчитывается около 700 тысяч, добавил посол.

Несколькими днями ранее официальный Вашингтон заявил, что США заключают перемирие с хуситами. Хуситы воздержатся от атак против судоходства, а США не будут больше бомбить объекты хуситов в Йемене.

По словам официальных лиц, Израиль не был заранее проинформирован о соглашении. Трамп объявил об этом спустя два дня после того, как ракета хуситов упала на территорию аэропорта Бен-Гурион.