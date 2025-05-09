Россия оголяет тыл перед Китаем

Фотографии свидетельствуют о появлении дополнительных муляжей пусковых установок вблизи нескольких зенитных подразделений.

В 1533-м гвардейском зенитном полку размещено два муляжа. Один из них, предположительно, имитирует буксируемую установку С-300, однако отсутствие радара делает его скорее демонстрационным экспонатом, чем средством маскировки.

В 1534-м зенитном ракетном полку установлен муляж, напоминающий С-300ПС 5П85С. Однако, как и в предыдущем случае, отсутствие радара ограничивает его функциональность, превращая в декоративный элемент.

24-я зенитная ракетная бригада получила три новых муляжа. Эти модели более точно воспроизводят внешний вид реальных комплексов, но их конструкция остается недостаточно убедительной для обмана разведки из-за упрощенного дизайна.

Несмотря на усилия по улучшению маскировки, эффективность муляжей остается под вопросом из-за отсутствия ключевых элементов, таких как радары. Это снижает их способность вводить в заблуждение разведывательные спутники или беспилотные аппараты.

Аналитик предполагает, что в будущем Россия может усовершенствовать муляжи, добавив более детализированные элементы пусковых установок и, возможно, имитацию менее распространенных их вариантов.