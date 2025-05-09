Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева

По случаю 102-й годовщины со дня рождения почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы почтили память общенационального лидера на Аллее почетного захоронения, возложили венки и цветы к его могиле. Об этом сообщается на сайте СГБ.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.
На мероприятии, состоявшемся в актовом зале СГБ, начальник Службы генерал-полковник Али Нагиев подробно рассказал о 25-летней деятельности Гейдара Алиева в органах безопасности, его исключительных заслугах в развитии этого учреждения, решительных шагах, предпринятых им в направлении национализации органов безопасности. Али Нагиев отметил, что идея преданности народу и государству, которая была заложена в этих органах Гейдаром Алиевым, всегда берутся за основу личным составом СГБ.
Начальник СГБ отметил и то, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенно движется к новым вершинам и достигает успехов во всех направлениях.
Али Нагиев указал, что благодаря вниманию и заботе главы государства деятельность органов безопасности также поднялась на качественно новый уровень, и задачи, возложенные на сотрудников Службы, и впредь будут выполняться достойно.