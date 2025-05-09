USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева

14:46 913

По случаю 102-й годовщины со дня рождения почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы почтили память общенационального лидера на Аллее почетного захоронения, возложили венки и цветы к его могиле. Об этом сообщается на сайте СГБ.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

На мероприятии, состоявшемся в актовом зале СГБ, начальник Службы генерал-полковник Али Нагиев подробно рассказал о 25-летней деятельности Гейдара Алиева в органах безопасности, его исключительных заслугах в развитии этого учреждения, решительных шагах, предпринятых им в направлении национализации органов безопасности. Али Нагиев отметил, что идея преданности народу и государству, которая была заложена в этих органах Гейдаром Алиевым, всегда берутся за основу личным составом СГБ.

Начальник СГБ отметил и то, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенно движется к новым вершинам и достигает успехов во всех направлениях.

Али Нагиев указал, что благодаря вниманию и заботе главы государства деятельность органов безопасности также поднялась на качественно новый уровень, и задачи, возложенные на сотрудников Службы, и впредь будут выполняться достойно.

Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 282
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
15:53 154
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 3051
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 8567
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 374
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 3214
У Америки с Израилем что-то пошло не так
У Америки с Израилем что-то пошло не так
15:25 797
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
15:10 1355
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
15:03 731
Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше
14:57 1428
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
14:46 914

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 282
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
15:53 154
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 3051
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 8567
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 374
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 3214
У Америки с Израилем что-то пошло не так
У Америки с Израилем что-то пошло не так
15:25 797
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
15:10 1355
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
15:03 731
Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше
14:57 1428
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
14:46 914
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться