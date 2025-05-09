Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева

По случаю 102-й годовщины со дня рождения почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы почтили память общенационального лидера на Аллее почетного захоронения, возложили венки и цветы к его могиле. Об этом сообщается на сайте СГБ.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.