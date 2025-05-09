USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Новый лидер Германии поговорил с Трампом о российской агрессии

14:52 576

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в четверг, 8 мая, впервые созвонился с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора Мерц пригласил главу Белого дома в Германию, а Трамп, в свою очередь, пригласил канцлера ФРГ в Вашингтон, сообщает агентство dpa.

Основная часть их беседы, длившейся около получаса, была посвящена вопросу войны в Украине. Как сообщил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius), Германия и США договорились о тесном сотрудничестве с целью прекращения российской военной агрессии. Трамп и Мерц согласились с тем, что Россия должна пойти на прекращение огня, чтобы освободить пространство для переговоров. Президент США заявил, что хочет поддержать европейские усилия по установлению мира в Украине, отметил Корнелиус.

Мерц и Трамп также сошлись во мнении, что необходимо как можно скорее урегулировать торговые разногласия между странами.

Ранее Фридрих Мерц уже заявлял, что намерен посетить США до саммитов стран G7 («большой семерки») и НАТО в июне текущего года.

Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 287
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
15:53 154
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 3052
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 8567
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 375
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 3217
У Америки с Израилем что-то пошло не так
У Америки с Израилем что-то пошло не так
15:25 798
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
15:10 1356
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
15:03 732
Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше
14:57 1431
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
14:46 914

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 287
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
15:53 154
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 3052
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 8567
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 375
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 3217
У Америки с Израилем что-то пошло не так
У Америки с Израилем что-то пошло не так
15:25 798
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
15:10 1356
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
15:03 732
Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше
14:57 1431
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
14:46 914
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться