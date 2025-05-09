Новый лидер Германии поговорил с Трампом о российской агрессии

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в четверг, 8 мая, впервые созвонился с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора Мерц пригласил главу Белого дома в Германию, а Трамп, в свою очередь, пригласил канцлера ФРГ в Вашингтон, сообщает агентство dpa.

Основная часть их беседы, длившейся около получаса, была посвящена вопросу войны в Украине. Как сообщил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius), Германия и США договорились о тесном сотрудничестве с целью прекращения российской военной агрессии. Трамп и Мерц согласились с тем, что Россия должна пойти на прекращение огня, чтобы освободить пространство для переговоров. Президент США заявил, что хочет поддержать европейские усилия по установлению мира в Украине, отметил Корнелиус.

Мерц и Трамп также сошлись во мнении, что необходимо как можно скорее урегулировать торговые разногласия между странами.

Ранее Фридрих Мерц уже заявлял, что намерен посетить США до саммитов стран G7 («большой семерки») и НАТО в июне текущего года.