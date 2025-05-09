Алиевы в Шуше

9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Дашалты Шушинского района, информирует официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева также приняли участие в открытии Шушинского лечебно-оздоровительного центра, в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в Шуше, а также в открытии подстанции «Ходжалы» и Центра цифрового управления Открытого акционерного общества «Азеришыг».