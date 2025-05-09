USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Курдский терроризм сегодня может исчезнуть

15:03 733

Рабочая партия Курдистана (РПК) может уже сегодня объявить о прекращении вооруженной борьбы против Турции и самороспуске. Как сообщает Middle East Eye, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, с 5 по 7 мая РПК провела съезд, на котором обсудила обращение своего лидера Абдуллы Оджалана, находящегося в заключении. В феврале он призвал организацию, которую основал более 40 лет назад, сложить оружие.

«РПК сообщила, что на съезде были приняты решения исторического значения, которые вскоре будут официально объявлены с соответствующими документами и пояснениями», - говорится в сообщении.

В своем февральском послании Оджалан назвал вооруженную борьбу устаревшим методом, оправданным лишь в условиях, когда государственная политика Турции отвергала курдскую идентичность и ограничивала права и свободы курдов. Однако, по его словам, недавние реформы турецкого правительства и изменения в регионе сделали дальнейшую вооруженную борьбу нецелесообразной.

Он подчеркнул, что все курдские вооруженные группы должны сложить оружие, а РПК - прекратить свое существование. Речь идет не только о самой РПК, но и о ее структурах в Сирии, Иране, а также о Союзе обществ Курдистана (KCK), действующем также в Ираке и Турции.

В марте РПК официально объявила о выполнении призыва Оджалана и о прекращении огня.

Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 294
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
15:53 154
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 3054
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 8569
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 379
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 3220
У Америки с Израилем что-то пошло не так
У Америки с Израилем что-то пошло не так
15:25 801
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
15:10 1359
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
15:03 734
Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше
14:57 1436
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
14:46 916

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 294
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
15:53 154
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 3054
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 8569
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 379
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 3220
У Америки с Израилем что-то пошло не так
У Америки с Израилем что-то пошло не так
15:25 801
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
15:10 1359
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
15:03 734
Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше
14:57 1436
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
14:46 916
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться