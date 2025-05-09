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Шеф Пентагона не поедет в Израиль

15:09 424

Министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированный на начало следующей недели визит в Израиль. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

3 мая портал Axios со ссылкой на источники из числа израильских чиновников сообщил, что Хегсет планирует посетить Израиль перед поездкой президента Дональда Трампа на Ближний Восток. По его данным, визит шефа Пентагона в еврейское государство ожидался 12 мая. В Израиле у Хегсета планировались встречи с его местным коллегой Исраэлем Кацем, а также премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Белый дом ранее сообщил, что Трамп с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

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