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Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным

15:10 1362

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg.

При этом американский лидер отметил, что стороны ведут «очень хорошие» переговоры.

В конце апреля Трамп допустил встречу с российским президентом после своей поездки в Саудовскую Аравию, которая пройдет с 13 по 16 мая.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США «необходима» и должна быть «подготовлена соответствующим образом». «Это (подготовка встречи) требует усилий на самых разных уровнях экспертных», — сказал тогда он.

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