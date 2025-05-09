У Америки с Израилем что-то пошло не так

По словам источника, администрация Трампа считает это вопросом первостепенной важности. Белый дом передает властям Израиля, что если они не будут продвигаться к соглашению совместно с США, то останутся в одиночестве. Канцелярия министра по стратегическим вопросам Рона Дермера отказалась официально комментировать ситуацию, отмечает «ХаАрец».

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает серьезное давление на Израиль, добиваясь заключения соглашения с ХАМАС до предстоящего визита главы Белого дома в регион, сообщает в пятницу «ХаАрец» со ссылкой на источник, знакомый с деталями.

Ожидается, что Трамп начнет визит на Ближний Восток 13 мая. В программе — визиты в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Израильскому изданию также стало известно, что представителем администрации США, который на этой неделе встретился с семьями заложников и заявил, что военное давление угрожает их жизни, был Стивен Уиткофф.

Он сказал семьям: «Если до сих пор цену за продолжение войны платили заложники, то теперь цену будет платить Израиль — и гораздо более высокую, не только заложники. Президент Трамп решительно настроен продвигать соглашение с Саудовской Аравией — даже без участия Израиля».

Источник сообщил «ХаАрец», что критика Уиткоффа в адрес израильского правительства была обнародована с его ведома. В офисе Уиткоффа отрицают, что администрация оказывает давление на Израиль с целью заключения сделки.

Согласно израильским СМИ, Уиткофф также сказал семьям заложников: «Соглашение о прекращении огня с хуситами — это только прелюдия. Если Израиль не одумается, даже «Сделка тысячелетия» (соглашение с Саудовской Аравией) будет заключена без него. Мы надеемся, что Израиль успеет вскочить на исторический поезд, который уже вышел со станции, но США не будут ждать его на платформе».

Высокопоставленный представитель израильской службы безопасности заявил на этой неделе, что расширение боевых действий в Газе, утвержденное Израилем, не начнется до завершения визита президента Трампа на Ближний Восток. По его словам, если к концу визита не будет достигнут прогресс в переговорах об освобождении заложников, Израиль начнет военную операцию «с большой мощью и будет вести ее до полного достижения целей».