USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

И в «Азерэнержи» вспомнили о Гейдаре Алиеве

фото
15:28 212

В ОАО «Азерэнержи» состоялись мероприятия, посвящённые 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Перед началом мероприятий руководство и ответственные лица «Азерэнержи» посетили могилу Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения и возложили к ней венки.

Затем в учебно-научном комплексе главного управления «Азерэнержи» была проведена научно-практическая конференция. В мероприятии, помимо ответственных лиц акционерного общества, приняли участие учёные, общественные деятели и депутаты. Был показан фильм, отражающий деятельность Гейдара Алиева в энергетическом секторе.

На конференции рассказали, как с приходом Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном в 1969 году, «несмотря на препятствия со стороны советского руководства, ему удалось вывести энергосистему Азербайджана из состояния зависимости от внешних источников и заложить основу энергетической независимости и безопасности страны». Также, как сообщается, «обсуждались реформы в электроэнергетике, реализованные благодаря личной инициативе и заботе Гейдара Алиева после его возвращения к власти в июне 1993 года по требованию народа».

Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 307
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
15:53 157
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 3055
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 8574
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 382
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 3228
У Америки с Израилем что-то пошло не так
У Америки с Израилем что-то пошло не так
15:25 806
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
15:10 1367
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
15:03 736
Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше
14:57 1444
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
14:46 918

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 307
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
15:53 157
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 3055
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты
Пакистанцы гаубицами уничтожают индийские блокпосты обновлено 13:49
13:49 8574
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 382
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 3228
У Америки с Израилем что-то пошло не так
У Америки с Израилем что-то пошло не так
15:25 806
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
Трамп внезапно передумал встречаться с Путиным
15:10 1367
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
Курдский терроризм сегодня может исчезнуть
15:03 736
Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше
14:57 1444
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
Али Нагиев и чекисты празднуют День Гейдара Алиева
14:46 918
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться