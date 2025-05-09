И в «Азерэнержи» вспомнили о Гейдаре Алиеве

В ОАО «Азерэнержи» состоялись мероприятия, посвящённые 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Перед началом мероприятий руководство и ответственные лица «Азерэнержи» посетили могилу Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения и возложили к ней венки.

Затем в учебно-научном комплексе главного управления «Азерэнержи» была проведена научно-практическая конференция. В мероприятии, помимо ответственных лиц акционерного общества, приняли участие учёные, общественные деятели и депутаты. Был показан фильм, отражающий деятельность Гейдара Алиева в энергетическом секторе.

На конференции рассказали, как с приходом Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном в 1969 году, «несмотря на препятствия со стороны советского руководства, ему удалось вывести энергосистему Азербайджана из состояния зависимости от внешних источников и заложить основу энергетической независимости и безопасности страны». Также, как сообщается, «обсуждались реформы в электроэнергетике, реализованные благодаря личной инициативе и заботе Гейдара Алиева после его возвращения к власти в июне 1993 года по требованию народа».