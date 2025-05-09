Евросоюз выделит почти два миллиарда на военную поддержку Украины

«Это историческое решение, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира», — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Европейский союз объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, 1 миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой «датской модели» — непосредственно у украинских производителей.

«Таким образом, мы не просто усиливаем нашу способность к защите, но и стимулируем экономику и инновации в нашем оборонно-промышленном комплексе», — сказал премьер-министр Украины.

Еще более 600 млн евро будут направлены на артиллерию и боеприпасы, более 200 млн — на усиление украинской ПВО.

«Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму 1 миллиард евро», — написал Шмыгаль.