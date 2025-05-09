Трамп чистит армию от трансгендеров

Пентагон начал увольнять военнослужащих, которые открыто идентифицируют себя как трансгендеры. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает NBC News.

Ранее Верховный суд разрешил президенту США Дональду Трампу ввести запрет на службу трансгендерных людей в армии.

По информации представителей Пентагона, точно определить количество трансгендерных военнослужащих сложно. В первую очередь уволят тех, кто имеет диагноз «гендерная дисфория» (когда биологический пол человека не совпадает с его гендерной идентичностью), соответствующие симптомы или проходит лечение.

Отмечается, что военнослужащие будут вынуждены покинуть службу.

Кроме того, ни один человек с таким диагнозом не сможет пойти в армию.

Раскрыть свою идентичность военные на действительной службе могут добровольно до 6 июня, а военнослужащие Национальной гвардии и резерва - до 7 июля.

Чиновники отметили, что по состоянию на 9 декабря 2024 года диагноз «гендерная дисфория» был поставлен 4240 военнослужащим в действующей армии, Национальной гвардии и резерве. Однако эта цифра может быть выше, потому что всего в армии США служат около 2,1 млн человек.