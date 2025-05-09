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Столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами в Варшаве

15:56 269

В Варшаве традиционное возложение цветов к монументу на кладбище советских солдат обернулось столкновениями между пророссийскими и проукраинскими активистами, передает BBC.

Протестующие встречали российского посла Сергея Андреева и его сторонников скандированием: «Террористы». Те в ответ кричали: «Бандеровцы, прочь».

Несмотря на солнечную погоду, российский посол продвигался к монументу под защитой зонтика: в прошлом году на этом же месте его облили красной жидкостью.

Сегодня прямо возле монумента Сергея Андреева и его свиту встречал флешмоб: активисты, измазанные искусственной кровью, лежали на окровавленных простынях и сжимали в руках такие же окровавленные детские игрушки.

Некоторые сопровождающие дипломата специально наступали на ноги лежащим и исподтишка плевали на них, заметил корреспондент BBC.

После отъезда посла возле монумента некоторое время продолжались дискуссии на тему войны в Украине и трудного прошлого украинско-польских отношений. Периодически их приходилось пресекать полиции.

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