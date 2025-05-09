Если твой Папа из Чикаго

Кому как, а мне выборы нового Папы напомнили фильм «Конклав», который был одной из лучших картин, представленных на «Оскаре» этого года. Конечно, в картине ситуация была намного драматичнее, а исход совершенно непредсказуемым. Но и общего было немало. В «Конклаве» победил никому не известный кардинал из Багдада, которого до этого никто не знал. Нынешний Папа Римский Роберт Прево, взявший себе имя Лев ХIV, является американцем, первым из граждан этой страны, который вступил на престол. Однако он еще и перуанец, который получил второе гражданство в 2015 году.

69-летний Прево родился в Чикаго, но там он провел лишь треть своей жизни в США, а все остальное время служил в Латинской Америке, на периферии мира, откуда пришел и его предшественник, аргентинец Хорхе Марио Бергольо, взявший имя Франциска. Прево и теперь прибыл в Ватикан из епархии Чиклайо, находящейся в 750 километрах от Лимы. Он отправился в этот труднодоступный район миссионером в 1985 года и провел там 14 лет. В 1999 года нынешний Папа вернулся в Чикаго и был назначен там кардиналом, но в 2014 году вновь вернулся в Перу, когда Франциск сделал его главой епархии в Чиклайо. Избрание Прево вызвало ликование в Америке и хвалебный комментарий в адрес Ватикана президента Дональда Трампа. Но, как написала итальянская La Reppublica, нынешний Папа «является самым не американцем из всех американцев». Ватикан прежде не жаловал выходцев из Нового света. В прежние века многие из претендентов из-за отдаленности просто не успевали прибыть вовремя на конклавы. Позднее католическая церковь боялась слишком большого влияния супердержавы, а также того, что ЦРУ может запустить свои руки в ее святая святых.

Но Папа Лев XIV не вызвал такого беспокойства кардиналов. Его избрание прошло сравнительно быстро, несмотря на скептицизм консерваторов — оно заняло всего 24 часа 23 минут, и это было меньше, чем при избрании Франциска и Бенедикта ХVI. Совершенно очевидно, и это явствует из его первого послания, которое он огласил с балкона собора Святого Петра в Ватикане (произнесено оно было на испанском), что новый Папа будет следовать заветам Франциска, который открыл дверь веры для «todos, todos, todos» – «всех, всех, всех» и будет добиваться единения всех католиков независимо от разницы в их воззрениях. Франциска многие в мире не любили и называли «леваком». Ожидалось, что и на нынешних выборах поднимется волна консерваторов, которые не позволят никакого, даже незначительного проявления либерального вольнодумства. Но этого не произошло, хотя для некоторых нынешний Папа провозглашает чуть ли не еретические послания. Например, прежде он призывал открыть дверь в церковь для ЛГБТ. Прево также признавал роль женщин в церкви, хотя и со значительной оговоркой о том, что посвящение женщин в саны «может создать новые проблемы». Прево стал 26-м Папой, который взял имя Leon, Лео, Лев. Последним до него был Папа Лео XIII, вступивший на престол в 1878 года. Он проповедовал социальное обучение и всемирно призывал к человеческому достоинству. В известной мере все Львы считались реформистами. А нынешний Папа ясно провозглашает себя интернационалистом, способным «наводить мосты», что диссонирует с курсом нынешнего политического руководства Америки.