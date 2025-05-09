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«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран

Отдел информации
15:53 165

После тяжелейшего удара, нанесенного Израилем организации «Хезболла» в Ливане, ее Генеральный секретарь, Наим Касем, действует с предельной осторожностью, лавируя между двумя точками зрения, преобладающими среди руководства партии.

Новый лидер «Хезболлы» Наим Касем вовсе не горит желанием примерять на себя лавры своего предшественника

Как сообщает ливанская газета An-Nahar, в рядах «Хезболлы» сегодня сталкиваются две противоположные позиции. Согласно первой, необходимо закрепить сложившееся положение дел и не предпринимать действий в отношении тех, кто принимал участие в политическом и военном управлении во время последней «войны поддержки» «Хезболлы» против Израиля.

Вторая позиция — беспрецедентная в истории движения с момента его основания в 1982 году — настаивает на подлинной ответственности и жёстком отношении к проявлениям халатности, независимо от рангов и званий. Её сторонники напоминают, что десятки бойцов были исключены из партии за неявку на свои позиции в разгар конфликта, несмотря на то, что физически находились в Ливане. В то же время, против высокопоставленных членов руководящего Совета Шуры не было принято никаких дисциплинарных мер.

По данным источника, Наим Касем стремится сохранять баланс между двумя подходами. Его приоритет — сохранить структурную целостность организации и «устранить последствия сионистской агрессии». Также подчёркивается, что Касем не возражает против проведения выборов в Совет Шуры, несмотря на то, что сторонники идеи наказания виновных составляют большинство в руководстве.

Однако, как утверждают источники в Бейруте, сам Наим Касем в разгар конфликта с Израилем поспешно покинул Ливан и перебрался в Иран, опасаясь возможной ликвидации.

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