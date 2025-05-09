«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран

После тяжелейшего удара, нанесенного Израилем организации «Хезболла» в Ливане, ее Генеральный секретарь, Наим Касем, действует с предельной осторожностью, лавируя между двумя точками зрения, преобладающими среди руководства партии.

Как сообщает ливанская газета An-Nahar, в рядах «Хезболлы» сегодня сталкиваются две противоположные позиции. Согласно первой, необходимо закрепить сложившееся положение дел и не предпринимать действий в отношении тех, кто принимал участие в политическом и военном управлении во время последней «войны поддержки» «Хезболлы» против Израиля.

Вторая позиция — беспрецедентная в истории движения с момента его основания в 1982 году — настаивает на подлинной ответственности и жёстком отношении к проявлениям халатности, независимо от рангов и званий. Её сторонники напоминают, что десятки бойцов были исключены из партии за неявку на свои позиции в разгар конфликта, несмотря на то, что физически находились в Ливане. В то же время, против высокопоставленных членов руководящего Совета Шуры не было принято никаких дисциплинарных мер.

По данным источника, Наим Касем стремится сохранять баланс между двумя подходами. Его приоритет — сохранить структурную целостность организации и «устранить последствия сионистской агрессии». Также подчёркивается, что Касем не возражает против проведения выборов в Совет Шуры, несмотря на то, что сторонники идеи наказания виновных составляют большинство в руководстве.

Однако, как утверждают источники в Бейруте, сам Наим Касем в разгар конфликта с Израилем поспешно покинул Ливан и перебрался в Иран, опасаясь возможной ликвидации.