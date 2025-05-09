Лукашенко как можно скорее покинул Москву

Журналисты пула Лукашенко опубликовали пост о том, что он покинул столицу России в 12:46. Мемориальная церемония началась, судя по трансляции Первого канала, в 11:30 и закончилась спустя 10 минут. Отчет об участии в ней Лукашенко также есть в Telegram-канале «Пул Первого».

Правительственному кортежу потребуется примерно 15–25 минут на дорогу от Кремля до Внуково. Расстояние между ними — примерно 37 км. Таким образом, у Лукашенко, который сидел отдельно от Путина на трибуне, было всего полчаса, чтобы обменяться впечатлениями о параде с президентом России, а может и меньше, поскольку Путин был в обществе главы КНР.

Кроме того, на одежде Лукашенко не было заметно оранжево-черной георгиевской ленточки. Ранее он допустил ношение в Беларуси своей собственной символики — ленточек «яблоневого цвета». Государственное агентство БелТА тогда писало, что в «определенных кругах» эти ленточки попытались сделать яблоком «раздора в белорусско-российских отношениях».