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Америка готовится втрое снизить пошлины на товары из Китая

16:08 886

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность более чем вдвое снизить пошлины на китайские товары. Издание The New York Post со ссылкой на источники, близкие к предстоящим переговорам США и Китая, пишет, что тарифы могут сократиться до 50–54%.

По данным источников издания, тарифы в 50–54% соответствуют цифрам, озвученным Трампом на встрече с представителями крупнейших ритейлеров — Home Depot, Walmart и Target.

Ранее, во вторник, стало известно, что Вашингтон и Пекин готовы провести первые официальные экономические переговоры в Швейцарии с момента эскалации торговой войны. В ходе последней Белый дом увеличил импортные пошлины на китайские товары до 125%, что в сумме с ранее действовавшими тарифами доводит общую ставку до 145%. Из-за этого экспорт Китая в США в апреле упал более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В разговоре с журналистами американский президент также заявил, что тарифы на китайские товары «могут только снижаться», отмечает The New York Post: «Они [тарифы] сейчас на уровне 145%, так что мы знаем, что они снизятся. Я думаю, у нас будут очень хорошие отношения».

Для других стран Южной Азии в ходе предстоящей встречи делегаций из США и Китая тарифы также могут быть снижены до 25%.

Накануне сообщалось, что Великобритания первой заключила торговую сделку с США на фоне тарифной войны Трампа.

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