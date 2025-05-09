Путин и Трамп поздравили друг друга

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями в честь дня Победы. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», - сказал Ушаков.

Ранее Трамп заявил, что не ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии. При этом в конце апреля глава Белого дома допустил встречу с российским президентом после своей поездки в Саудовскую Аравию, которая пройдет с 13 по 16 мая.