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Путин и Трамп поздравили друг друга

16:12 1052

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями в честь дня Победы. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», - сказал Ушаков.

Ранее Трамп заявил, что не ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии. При этом в конце апреля глава Белого дома допустил встречу с российским президентом после своей поездки в Саудовскую Аравию, которая пройдет с 13 по 16 мая.

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