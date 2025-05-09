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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Секретная встреча Трампа с израильским министром

16:24 781

Президент США Дональд Трамп встретился в четверг с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером. Они обсудили ядерные переговоры с Ираном и войну Израиля в Газе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух информированных источников.

По данным СМИ, встреча прошла в Белом доме и не была обнародована ни американской, ни израильской стороной. В среду Дермер встретился с госсекретарем США Марко Рубио, а затем провел несколько встреч в Белом доме, включая встречу с Трампом в четверг.

В Белом доме от комментариев отказались.

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