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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Париж призвал Кремль немедленно согласиться на перемирие

17:12 511

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призыв американского лидера Дональда Трампа ввести полное прекращение огня в Украине на 30 дней.

Он написал в микроблоге X, что вчера вечером несколько раз говорил с президентом Соединенных Штатов.

По словам Макрона, партнеры должны работать над достижением перемирия без проволочек, фальшивых поводов или тактики растягивания времени: «Украина уже выразила свою поддержку такому прекращению огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если она этого не сделает, мы готовы ответить решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с Соединенными Штатами».

Накануне Дональд Трамп провел новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После него он публично призвал обе стороны к 30-дневному безусловному прекращению огня.

Администрация Дональда Трампа в начале переговоров призвала Киев и Москву сначала полностью остановить боевые действия, а затем начинать искать мирный путь прекращения войны. Украина согласилась на полное перемирие, отметив, что свое согласие должна дать и РФ. В Кремле взамен предлагали временные перемирия.

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