Париж призвал Кремль немедленно согласиться на перемирие

Он написал в микроблоге X, что вчера вечером несколько раз говорил с президентом Соединенных Штатов.

По словам Макрона, партнеры должны работать над достижением перемирия без проволочек, фальшивых поводов или тактики растягивания времени: «Украина уже выразила свою поддержку такому прекращению огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если она этого не сделает, мы готовы ответить решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с Соединенными Штатами».

Накануне Дональд Трамп провел новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После него он публично призвал обе стороны к 30-дневному безусловному прекращению огня.

Администрация Дональда Трампа в начале переговоров призвала Киев и Москву сначала полностью остановить боевые действия, а затем начинать искать мирный путь прекращения войны. Украина согласилась на полное перемирие, отметив, что свое согласие должна дать и РФ. В Кремле взамен предлагали временные перемирия.