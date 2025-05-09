Сначала ЕС, а потом НАТО

Германия, Франция, Польша и другие страны Евросоюза подготовили проект совместной декларации о конфликте России и Украины, «во многом идентичный» предложению президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой, передает Tagesschau.

Мерц сообщил, что Трамп рассказал ему о своем плане во время телефонного разговора накануне. «Я выразил свою поддержку, и мы считаем, что [прекращение огня] — это правильно», — сказал он.

Европейские государства призывают Россию согласиться на более длительное прекращение огня, которое «создаст пространство, необходимое для реального мирного плана». Германия и ее партнеры в ЕС продолжат поддерживать Украину и готовы вместе с США усилить санкционное давление на Россию, «если это будет необходимо» и если Москва не согласится на мирные переговоры, пообещал Мерц.

По мнению канцлера, теперь все зависит от России. «Я надеюсь, что все вовлеченные стороны увидят в этом возможность перейти от прекращения огня к переговорам о мирном соглашении», — добавил он.

Мерц также заявил, что Украина может стать членом ЕС до членства в НАТО.