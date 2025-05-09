USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Сначала ЕС, а потом НАТО

17:16 912

Германия, Франция, Польша и другие страны Евросоюза подготовили проект совместной декларации о конфликте России и Украины, «во многом идентичный» предложению президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой, передает Tagesschau.

Мерц сообщил, что Трамп рассказал ему о своем плане во время телефонного разговора накануне. «Я выразил свою поддержку, и мы считаем, что [прекращение огня] — это правильно», — сказал он.

Европейские государства призывают Россию согласиться на более длительное прекращение огня, которое «создаст пространство, необходимое для реального мирного плана». Германия и ее партнеры в ЕС продолжат поддерживать Украину и готовы вместе с США усилить санкционное давление на Россию, «если это будет необходимо» и если Москва не согласится на мирные переговоры, пообещал Мерц.

По мнению канцлера, теперь все зависит от России. «Я надеюсь, что все вовлеченные стороны увидят в этом возможность перейти от прекращения огня к переговорам о мирном соглашении», — добавил он.

Мерц также заявил, что Украина может стать членом ЕС до членства в НАТО.

Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше добавлено фото
14:57 2371
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
15:56 1670
Сначала ЕС, а потом НАТО
Сначала ЕС, а потом НАТО
17:16 913
Оппозиция собирается свергнуть Пашиняна. Замену тоже нашли
Оппозиция собирается свергнуть Пашиняна. Замену тоже нашли
16:56 1870
Европейцы создали спецтрибунал для российских военных преступников
Европейцы создали спецтрибунал для российских военных преступников ОБНОВЛЕНО 16:45
16:45 2532
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 3536
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
16:02 1313
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 4119
Индия заявила о массированной атаке Пакистана. Пакистан отрицает
Индия заявила о массированной атаке Пакистана. Пакистан отрицает обновлено 17:29
17:29 10050
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 1692
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 4408

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше добавлено фото
14:57 2371
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
15:56 1670
Сначала ЕС, а потом НАТО
Сначала ЕС, а потом НАТО
17:16 913
Оппозиция собирается свергнуть Пашиняна. Замену тоже нашли
Оппозиция собирается свергнуть Пашиняна. Замену тоже нашли
16:56 1870
Европейцы создали спецтрибунал для российских военных преступников
Европейцы создали спецтрибунал для российских военных преступников ОБНОВЛЕНО 16:45
16:45 2532
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 3536
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
16:02 1313
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 4119
Индия заявила о массированной атаке Пакистана. Пакистан отрицает
Индия заявила о массированной атаке Пакистана. Пакистан отрицает обновлено 17:29
17:29 10050
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 1692
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 4408
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться