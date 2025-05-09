Один водопровод в поселке. И то у замминистра

В пригородных поселках Баку состояние дорог по-прежнему вызывает тревогу. Особенно это касается внутриквартальных проездов, где вместо асфальта ямы и лужи, а после дождей настоящие болота. Проблемы усугубляются отсутствием централизованной канализации: вода заливает улицы, дворы, а порой и дома. Жалобы жителей похожи одна на другую: инфраструктура отсутствует, а местные власти ограничиваются пустыми обещаниями. Вновь напомнил о себе поселок Тюркан Хазарского района. В редакцию haqqin.az обратились жители бывшего винсовхоза, где сегодня, по разным оценкам, проживают от десяти до пятнадцати тысяч человек. Люди просят одного: чтобы их наконец заметили…

Пешком до школы не добраться Встреча с жителями назначена у здания сельской школы — символичное место, до которого многим детям приходится пробираться, преодолевая пласты грязи. Школьный автобус здесь не роскошь, а вынужденное и, по сути, единственное средство передвижения. Родители собирают деньги на старенький транспорт, который за 40 манатов отвозит детей в школу. До нее всего-то несколько километров, но пешком до школы просто не добраться. Асфальтовое покрытие заканчивается сразу за автобусной остановкой. Дальше безымянные улицы без номеров домов, мусорных баков, аптек и детских садов. Ни поликлиники, ни фельдшерского пункта. В школу, где учатся около 600 детей, занятия идут в три смены — не хватает помещений. По пути к жилым кварталам нас сопровождают местные. Люди молчаливы, говорят скупо. Такое ощущение, словно они устали повторять одно и то же. По дороге только в одном месте стоят несколько мусорных контейнеров. А в остальном их подменяют костры из сжигаемых отходов.

Люди запасаются лекарствами «Даже в самых отдаленных селах есть хотя бы один медпункт, - сетуют местные. - А в нашем совхозе люди запасаются не продуктами, а лекарствами...» Скорую помощь, если она все-таки есть, добирается до поселка, здесь ее встречают на автобусной остановке. Указать адрес вызова невозможно, поскольку его просто нет. Нередко машины «скорой» увязают в грязи и врачам приходится добираться на вызов пешком. Если же нужно эвакуировать больного, на помощь зовут соседей. И вместе с врачами они на носилках тащат больного до машины. «Моя двоюродная сестра умерла потому, что её не успели доставить в больницу, - рассказывает один из мужчин. - А такси сюда вообще не заезжают, никто не хочет ломать машину...» Житель по имени Ниязи вспоминает, как вызвал скорую для ребёнка: «Машина «скорой» застряла, врач пришёл пешком. Пока добрался до нашего дома, вымотался настолько, что помощь потребовалась уже ему…» До ближайшей аптеки в Говсаны добираться надо не меньше часа. При этом вначале нужно пешком дойти до автобусной остановки. Тарана Агакишиева, член семьи шехида, говорит, что ее внуки в детский сад не ходят – до него не доехать. Да и на детские площадки тоже не попасть… «Добраться из Тюркяна до Баку стоит 15 манатов, чтобы доехать к сыну в центр города - уже 25. Дорог нет, и я не вижу сына месяцами, - говорит Тарана, провожая нас к своему дому через лужи и заросли. - Сейчас прохладно, а летом здесь все кишит змеями…»

Коммунальные услуги замминистра Мусорных баков нет, отходы жгут прямо во дворах. Недавно в поселке поставили два контейнера, но вскоре убрали. Какой в них толк, если мусоровозы не могут к ним подъехать? Лишь на одной улице, ведущей к вилле одного из заместителей министра экологии, проведен водопровод. «У него и соседей есть и вода, и газ. У остальных — ни того, ни другого, - разводит руками Хаяла Бахышова. - Воду покупаем по 7 манатов за тонну. О канализации уже не мечтаем - хотим хотя бы дорогу. Если она будет, автобус можно пустить дальше. Ну а газ с водой как-нибудь проведем. Мы во многом себе отказываем, чтобы только оплатить свет». Жители рассказывают, что каждые 3-4 месяца с них собирают деньги, чтобы заказать технику, которая выравнивает дороги. Иначе нельзя, ведь порой в грязи вязнут даже внедорожники. В той части села, где дома стоят с 70-х годов прошлого века, дорога заасфальтирована и туда ходит автобус. Но и там нет воды и редко вывозят мусор. «Раньше сюда приезжали только на лето, - вспоминают пожилые. - А теперь люди живут здесь круглый год. Вот только чиновники как не замечали нас, так и не замечают…» Когда в поселок изредка приезжает руководство Хазарского района, жители рассказывают о своих проблемах, чиновники что-то записывают, составляют документы, после чего исчезают до следующего визита. «Приехали, прошлись по асфальтированной улице, выслушали для приличия пару человек, потом вежливо попрощались — и все! - жалуются местные. - Они прекрасно знают, что происходит, просто не хотят ничего делать».